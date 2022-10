Salon Parents-Ados – Qui Fait Quoi ? Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Salon Parents-Ados – Qui Fait Quoi ? Yssingeaux, 21 octobre 2022, Yssingeaux. Salon Parents-Ados – Qui Fait Quoi ?

Avenue du 8 Mai RV à la salle de la Coupe du Monde Yssingeaux Haute-Loire RV à la salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai

2022-10-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-21 12:00:00 12:00:00

RV à la salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai

Yssingeaux

Haute-Loire Yssingeaux PARENTS/ADOS

Une petite matinée rien que pour vous au salon « Qui Fait Quoi ? » avec des structures pour vous renseigner sur votre santé, sur la prévention (addictions, harcèlement, cyber harcèlement…) et pour vous écouter. RV à la salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Yssingeaux Haute-Loire RV à la salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Ville Yssingeaux lieuville RV à la salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Salon Parents-Ados – Qui Fait Quoi ? Yssingeaux 2022-10-21 was last modified: by Salon Parents-Ados – Qui Fait Quoi ? Yssingeaux Yssingeaux 21 octobre 2022 Avenue du 8 Mai RV à la salle de la Coupe du Monde Yssingeaux Haute-Loire Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire