Salon Page(s livres d’artistes et de bibliophilie contemporaine Bastille Design Center, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 11h00 à 20h00

gratuit

Le Salon PAGE(S) permet à un large public de découvrir un ensemble de « livres d’artiste » : son but est de promouvoir le Livre de Bibliophilie contemporaine, travail d’édition à découvrir associant créateurs, artistes, poètes, éditeurs, typographes, imprimeurs, par une approche sensible, souvent insolite, captant « autrement » l’attention du lecteur. PAGE(S est un événement annuel en 2 éditions : au printemps (Bastille Design Center ) et à l’automne ( Palais de la Femme)

Salon PAGE(S de printemps 2022

Livres d’Artistes

24 ème édition

On y rencontre, le temps d’un long week-end, éditeurs, relieurs d’art, imprimeurs, artistes du livre, peintres, graveurs, lithographes, calligraphes … et nombre d’auteurs ; venus de toute la France et de plusieurs pays européens (Italie, Allemagne, Suisse,) tous présenteront leurs dernières créations, ainsi que leur fonds : livres à lire, à contempler… et bien sûr, à toucher.

Au fil des années, le Salon PAGE(S est devenu le rendez-vous incontournable des bibliophiles, collectionneurs, amateurs, professionnels, ou des simples curieux. Tous apprécient ces découvertes, ces moments d’échange avec les artistes et les multiples métiers du livre, dont l’intense créativité séduit les visiteurs de tous âges.

Ces ouvrages vont du format minuscule (quelques centimètres), au très grand in-folio : les choix techniques, des plus traditionnels aux plus innovants, n’ont pas de limite : Leporelli (livres en accordéon), cahiers libres, pliages complexes, découpes laser, « pop-ups », papiers rares, trouvailles graphiques infinies… Les images y sont à lire autant que les textes sont à voir, ou les textures, à caresser, conjuguant l’objet « LIVRE » dans toutes ses sensibilités. Le visiteur s’arrête, saisit, soupèse, retourne, ouvre, lit, contemple, feuillète, relit, effleure… La découverte de ces livres implique le corps entier.

Une grande diversité des techniques d’impression des textes (typographie, offset, numérique, et même, manuscrits) est associée à la richesse des papiers, dont les matières travaillées surprennent souvent. Ces supports, choisis avec soin, révèlent magnifiquement la beauté des images gravées à l’eau forte, au burin, à l’aquatinte, en manière noire… mais aussi celle des monotypes, collages, peintures, aquarelles, encres, dessins, photographies …

Et comme de juste dans un tel environnement, de superbes reliures contemporaines de haut niveau seront aussi présentées.

Objets d’art, objets rares, ces livres sont tirés à peu d’exemplaires : certains sont même uniques. Ils sont souvent l’œuvre d’un trio : auteur, plasticien et éditeur, qui par leur maîtrise des techniques anciennes comme des technologies les plus avancées, font du livre un espace rare, un terrain d’invention, où Art et Littérature se rejoignent pour nous faire rêver.

Bastille Design Center 74 bd Richard Lenoir Paris 75011

Contact : 0954382165 http://www.pages-paris.com

Date complète :

