Salon Open Art’s Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie, jeudi 4 avril 2024.

Salon Open Art’s Salon amfrevillais de peinture, de sculpture et de photographie 4 – 7 avril Centre culturel Simone Signoret Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Open Art’s, c’est un nouveau concept qui est proposé cette année sous la forme d’un salon ouvert aux peintres et sculpteurs mais aussi à des graffeurs, des plasticiens et des photographes, soit au total plus de 70 artistes sur plus de 700 m² d’exposition. Plusieurs invités d’honneur seront présents : deux peintres, Annie PUYBAREAU et Ragib PAUL, et un sculpteur, André GLUSHKOV, des artistes très connus dans notre région et bien au-delà.

Une animation « shooting photo » vous permettra de vous costumer pour être photographié(e) et vous repartirez avec votre photo gratuite. Autre animation : quelques peintres feront une démonstration de leur art devant vous pendant les heures d’ouverture du salon.

Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Seine-Maritime Normandie