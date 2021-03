SALON OB’ART, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Agde.

SALON OB’ART 2021-07-02 – 2021-07-04

Agde 34300

Ateliers d’Art de France et la Ville du Cap d’Agde créent ensemble pour la première fois, le rendez-vous avec les métiers d’art au cœur de la ville balnéaire !

C’est une version nouvelle du salon Ob’Art qui se tiendra en extérieur le long du quai du centre port, à la veille des vacances scolaires. Le public pourra enfin rencontrer, dans une ambiance chaleureuse, un ensemble d’artisans d’art de la région qui présentera ses dernières collections.

« En cette année si particulière, nous veillons à faire une large place aux métiers d’art dans l’actualité régionale et permettre aux créateurs et au public de se rencontrer en créant les conditions du dialogue. Les métiers d’art sont attractifs, sources d’innovation, d’économie durable et territoriale. Ensemble, nous serons à la hauteur de la situation et veillerons à préserver les ateliers d’art, part essentielle de la création et du patrimoine vivant en France », précise Aude Tahon, Présidente d’Ateliers d’Art de France.

Ateliers d’Art de France et la Ville du Cap d’Agde créent ensemble pour la première fois, le rendez-vous avec les métiers d’art au cœur de la ville balnéaire !

+33 1 44 01 08 30 https://www.ateliersdart.com/

Ateliers d’Art de France et la Ville du Cap d’Agde créent ensemble pour la première fois, le rendez-vous avec les métiers d’art au cœur de la ville balnéaire !

Ateliers d’Art de France et la Ville du Cap d’Agde créent ensemble pour la première fois, le rendez-vous avec les métiers d’art au cœur de la ville balnéaire !

C’est une version nouvelle du salon Ob’Art qui se tiendra en extérieur le long du quai du centre port, à la veille des vacances scolaires. Le public pourra enfin rencontrer, dans une ambiance chaleureuse, un ensemble d’artisans d’art de la région qui présentera ses dernières collections.

« En cette année si particulière, nous veillons à faire une large place aux métiers d’art dans l’actualité régionale et permettre aux créateurs et au public de se rencontrer en créant les conditions du dialogue. Les métiers d’art sont attractifs, sources d’innovation, d’économie durable et territoriale. Ensemble, nous serons à la hauteur de la situation et veillerons à préserver les ateliers d’art, part essentielle de la création et du patrimoine vivant en France », précise Aude Tahon, Présidente d’Ateliers d’Art de France.