SALON OB’ART 2022 Montpellier, 8 avril 2022, Montpellier.

SALON OB’ART 2022 Montpellier

2022-04-08 – 2022-04-10

Montpellier Hérault

0 6.5 EUR L’édition 2022 du Salon Ob’Art, salon de l’objet métiers d’art, se déroule du 08 au 10 avril au Corum de Montpellier.

Cette 8ème édition rassemblera fidèles créateurs et nouveaux exposants, afin de faire découvrir au grand public leur absolue maîtrise du savoir-faire à travers la présentation de leurs dernières créations.

Plusieurs dizaines d’exposants professionnels des métiers d’art et sélectionnés par un jury d’experts invite les visiteurs à la découverte et l’acquisition de créations uniques ou produites en petites séries, réalisées à la main dans les ateliers d’art des créateurs, selon des techniques traditionnelles ou résolument modernes.

Verrerie, mobilier, mode et accessoire, céramique, art de la table, bijoux, textile, coutellerie, ébénisterie, sculpture, maroquinerie, luminaires, mosaïque, chapellerie, gravure, et tant d’autres, les productions des exposants couvrent une très grande diversité de domaines. De quoi satisfaire toutes les envies et s’offrir des pièces originales, voire inédites.

Un programme de démonstrations permet également aux visiteurs, guidés par des artisans d’art passionnés, d’assouvir leur curiosité sur les techniques et savoir-faire en entrant dans les coulisses de la création et pourrait même susciter des vocations auprès des jeunes générations.

contact@montpellier-events.com +33 4 67 61 67 61 http://www.salon-obart.com/montpellier/le-salon/

Montpellier

