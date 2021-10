Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier SALON OB’ART 2021 Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2021-11-05 – 2021-11-07

L'édition 2021 du Salon Ob'Art, salon de l'objet métiers d'art, se déroule du 05 au 07 novembre au Corum de Montpellier. Retrouvez de nombreux exposants qui vous présentent leurs pièces uniques, conçues dans leur atelier : mobilier de créateur, décoration d'intérieur, arts de la table, bijoux et accessoires de mode… Tous les secteurs de l'artisanat d'art sont représentés : verrerie, mobilier, mode et accessoires, céramique, art de la table, bijoux, textile, coutellerie, ébénisterie, sculpture, maroquinerie, luminaires, mosaïque, chapellerie, gravure, et tant d'autres…de quoi satisfaire toutes les envies ! Programme à venir

contact@montpellier-events.com +33 4 67 61 67 61 http://www.salon-obart.com/montpellier/le-salon/

