Salon Nouvelle Vie Pro Espace Champerret Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le mardi 21 novembre 2023

de 09h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Lassé(e) de votre job actuel ? Besoin de prendre un nouveau départ professionnel ? Un rêve de création d’entreprise qui sommeille en vous ? Envie d’apprendre un nouveau métier ? De faire enfin ce que vous avez toujours rêvé de faire ? C’est le moment de vous lancer !

Le mardi 21 novembre, faites le point sur vos envies et objectifs professionnels et profitez de conseils de coachs, de conférences et de contacts précieux pour réussir votre reconversion, étape par étape.

6 espaces thématiques (faire le point, se former, s’informer, devenir indépendant, créer/reprendre une entreprise, envie d’ailleurs) et tous les acteurs de la reconversion pour apporter des réponses claires à toutes vos questions.

Faites-vous conseiller gratuitement par des coachs, experts comptables et avocats.

Informez-vous sur les dispositifs, les aides et les financements pour réussir votre projet

(Re)prenez confiance en vous avec de la sophrologie, des conseils pour améliorer votre CV et un corner Témoignages « Ils ont osé » pour vous inspirer !

Trouvez le métier et la formation qui vous correspondent : courte ou longue, en présentiel ou à distance, dans tous les secteurs : immobilier, cuisine, management, langues étrangères, commerce, communication, mobilité, agro, bien-être…

NOUVEAU VILLAGE EN 2023 : Tout pour rebondir après 50 ans !

Salons Nouvelle Vie Pro et Nouvelle Vie Pro 50+

Espace Champerret (Paris) – 21 novembre – 9h-18h30

Espace Champerret 6 Rue Jean Oestreicher 75017 Paris

Nouvelle vie professionnelle