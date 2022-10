Salon Noël artisanal de Martigues

Salon Noël artisanal de Martigues, 18 novembre 2022, . Salon Noël artisanal de Martigues



2022-11-18 – 2022-11-20 EUR 3.5 3.5 Il propose des milliers d’idées cadeaux.

C’est pour tous la possibilité de faire les emplettes de noël dans une délicieuse ambiance de fête colorée, parfumée et magique à la rencontre de l’originalité et de l’insolite.

Un espace restauration proposera « Les tables du terroir », midi et soir.



Côté Artisanat d’art : potiers, sculpteurs, céramistes, raku, faïenciers, ébénistes, ferronnerie, peintres, marqueterie, créateurs en bijoux précieux, semi-précieux, fantaisies et couture, vêtements hommes, femmes, enfants, chaussures, chapeliers, accessoiristes, maroquinerie, fleuristes, linges de maison, savonniers, lampes, bouillotes végétales, décorateurs d’intérieur, décorations végétales, décorations de noël, santons, produits de bien être, peluches, jeux, jouets en bois, article culinaire, cartonnage, coutellerie, coquillage etc……



Côté Gastronomie : spécialités du terroir, vins , rhum, liqueurs de toutes régions, champagne, café, thés, infusions, chocolats, crème de marrons, nougats, miel, confiture, pâtes de fruits, pâtisseries, pains épice, marrons glacés, bonbons, pâtisseries, crêpes, glaces, macarons, fromage, charcuteries des montagnes, charcuteries corses, charcuterie ibérique, produits espagnols, produits italiens, spécialités réunionnaises, grecques, mexicaines, gâteaux orientaux, truffes, foie gras, confits, champignons, pains spéciaux, fougasses, navettes, huile d’olive, tapenades, tomates séchées, noix, etc…



Les visiteurs recevront un accueil de « gourmet garanti » avec dégustation sur les stands de foie gras, vins, champagne, charcuterie, fromage, pains d’épice, gâteaux, crêpes, chocolats, nougats, miel, liqueurs… Le Noël artisanal de Martigues, événement de grande envergure, reçoit cette année 150 exposants pour le bonheur de quelques 10000 visiteurs.

Nouveauté : nocturne avec animation musicale le vendredi 18 novembre, de 19h à 22h.

Sous La Halle de Martigues. animcv@ville-martigues.fr +33 4 42 44 34 66 dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville