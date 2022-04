SALON NAUTIQUE Pornic, 14 mai 2022, Pornic.

SALON NAUTIQUE

2022-05-14

Pornic Loire-Atlantique

L’association, qui regroupe une vingtaine de professionnels du nautisme à Pornic et alentours, est un trait d’union entre les professionnels du nautisme, les institutions locales et le grand public, dont l’engouement pour le nautisme va croissant. Elle a pour but de fédérer, d’échanger, de structurer la filière et d’animer.

Des loisirs nautiques, expo de bateaux, et différents stands : équipements, moteurs, accastillage…​3 jours dédiés au nautisme avec des concessionnaires, motoristes, équipementiers, chantiers, accastilleurs, loueurs, guides de pêche, un expo de bateaux à flot et à terre, des ateliers de démonstration (pêche, GPS, sécurité…), ou encore un concours de godille.

Tout l’univers du nautisme se réunit à Pornic! C’est la toute nouvelle association Nauta bene, qui a lancé ce projet.

infos@cnpornic.com +33 2 40 82 34 72 http://www.cnpornic.com/

Port de Plaisance de la Noëveillard La Noëveillard Pornic

