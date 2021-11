Salon nautique du Léman Palexpo, 12 novembre 2021, Le Grand-Saconnex.

Salon nautique du Léman

du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre à Palexpo

Ou se retrouvent les jeunes moussaillons et les skippers émérites lorsque les températures font même frissonner Léman ? Au Salon nautique évidemment ! Véritable QG des passionnés de voile et de sports marins, ce plus grand évènement nautique de Suisse réunit toutes les filières des industries nautiques à l’honneur (voile, motonautisme, sports de glisse, SUP, plongée, location, natation, pêche ou encore assurances) et exposera les derniers modèles de bateaux suisses et étrangers. Scène année, les pêcheurs du Léman sont à l’honneur avec une exposition des cabanes de pêcheurs traditionnelles du Léman. Programme complet sur [www.salon-nautique.ch](http://www.salon-nautique.ch)

Génération GRATUITE du billet en ligne (sur place CHF 12.-)

Après être resté à quai en 2020, nouvelle escale à Palexpo Genève.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T11:00:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-13T11:00:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T20:00:00