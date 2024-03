Salon nautique 2024 Quai du Commandant Silhouette Arcachon, vendredi 19 avril 2024.

3 jours de fête dédiés au nautisme avec des animations pour toute la famille !

Véritable vitrine pour les professionnels de l’industrie nautique, ce salon est l’occasion de dévoiler les nouveautés, créations, savoir-faire, et innovations. De nombreux exposants de renommée locale, nationale et internationale feront ainsi escale à Arcachon. Cette année le salon propose aux visiteurs de découvrir l’innovation, le tourisme, l’artisanat, la défense, le sauvetage et les produits locaux.

Grand voilier battant pavillon français, Le Français et son équipage sont amarrés au cœur de la cité corsaire de Saint-Malo. Il est l’un des derniers grands voiliers de tradition existants en Europe. Doté de 19 voiles, il sera l’invité d’honneur du prochain Salon Nautique d’Arcachon.

Pensez à réserver votre week-end pour l’accompagner sur l’eau jusqu’au port et pour venir le visiter ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Quai du Commandant Silhouette Port d’Arcachon

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

