Salon Nautique 2022 Arcachon, 16 avril 2022, Arcachon.

Salon Nautique 2022 Quai du Commandant Silhouette Port d’Arcachon Arcachon

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-18 19:00:00 Quai du Commandant Silhouette Port d’Arcachon

Arcachon Gironde

Après deux éditions annulées pour cause d’épidémie de Covid, le Salon Nautique d’Arcachon est de retour en 2022 !

Durant trois jours, les 16, 17 et 18 avril prochain, le Port d’Arcachon revêt ses habits de fête pour célébrer le meilleur de la filière nautique, avec la présence de nombreux professionnels du nautisme, des constructeurs locaux et de grandes marques nationales et internationales.

Ouvert gratuitement à toutes et à tous, le Salon Nautique d’Arcachon, en assurant la promotion du nautisme sur le Bassin d’Arcachon, demeure un rendez-vous incontournable dans le paysage évènementiel : cette 7ème édition est le coup d’envoi de la saison estivale à Arcachon !

Nous avons aussi l’occasion d’accueillir le mythique trois mâts « Le Belem », l’un des fleurons de la flotte française et, sans aucun doute, l’un des voiliers les plus beaux et les plus connus dans le monde entier.

Quai du Commandant Silhouette Port d'Arcachon Arcachon

