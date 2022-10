Salon Nature et Bien-être Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

2022-10-29 – 2022-10-30

Landes Soorts-Hossegor Le Salon Nature et Bien-être prend place au Sporting Casino à Hossegor les 29 et 30 octobre 2022.

Au programme : 31 exposants sélectionnés dans le domaine de la santé, des soins, du bien-être. Le salon aura son propre restaurant qui outre les repas, assurera les pauses gourmandes tout au long des deux journées.

L’ensemble des bénéfices sera reversé à nos actions caritatives. Horaires :

Samedi 29 de 12h à 19h

Dimanche 30 de 10h à 18h Salon Nature et Bien-être : le rendez-vous de la santé, des soins et du bien-être au Sporting Casino +33 6 84 83 44 73 OT Hossegor

