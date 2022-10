SALON NATURE ET BIEN-ÊTRE « PRENDRE SOIN DE LA TERRE ET DES HOMMES » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

SALON NATURE ET BIEN-ÊTRE « PRENDRE SOIN DE LA TERRE ET DES HOMMES » Fontenay-le-Comte, 8 octobre 2022, Fontenay-le-Comte. SALON NATURE ET BIEN-ÊTRE « PRENDRE SOIN DE LA TERRE ET DES HOMMES »

Vende A Fontenay-le-Comte, ville d’art et d’histoire du Sud-Vendée, le salon Nature et Bien-être vous accueille pour la 17ème année. Les exposants proposent des produits bio, écologique ou de bien-être. Dans le cadre de l’ancien collège Viète, chaque visiteur prend le temps de se renseigner sur ce qu’il peut mettre en œuvre pour protéger l’environnement, pour améliorer sa santé, pour aider ses enfants… Au programme : Animations, conférences, films et débats. Programme complet sur : www.rjn85.fr Gratuit La 17e édition du salon Nature et Bien-être ouvre ses portes. Animations, conférences, films et débats. http://www.rjn85.fr/ Ancien collège Viète 34 rue Rabelais Fontenay-le-Comte

