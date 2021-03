Salon Nature, Bien-Être et Santé L’Alliage, 26 juin 2021-26 juin 2021, Olivet.

Nous avons le plaisir de vous retrouver pour une 1er ÉDITION à OLIVET dans la métropole d’Orléans.

Rendez-vous à la salle L’ALLIAGE, une toute nouvelle salle dédiée à la culture et aux évènements et qui a été inaugurée en septembre 2020.Une salle qui fait sensation par son éblouissant revêtement. Avec son architecture futuriste et ses grands espaces ce sera le nouveau lieu de sortie des Olivetains et des Orléanais.

➤✅ SALLE L’ALLIAGE de 10h à 19h.

Le salon NATURE, BIEN-ÊTRE & SANTÉ rassemble de multiples acteurs : thérapies manuelles, thérapeutes, praticiens, commerces équitables, commerces écoresponsables, esthétique, cosmétique, pierres semi-précieuses, feng shui , Hypnose, diététique, nature, restauration… ,des ateliers et des

conférences.

Les visiteurs chanceux gagneront des lots offerts sur tirage au sort et il y aura des animations variées pour les enfants.

?‍♂️?? ?Programme des animations pour les enfants durant le salon: GRATUIT ? sur inscription en fonction des places disponibles.

En plus des stands du salon, vous pourrez assister tout au long du week-end à une douzaine de séances : conférences, ateliers projection et débats … dans une salle isolée du salon. Différentes thématiques sont au programme. Ce sont des moments privilégiés pour approfondir ses connaissances, apprendre et échanger. A l’issue de chaque séance, vous pourrez poser des questions, échanger et débattre sur la thématique. Les places sont payantes et bientôt réservable en ligne sur le site salons-aucoeurdubienetre.com

VOUS POUVEZ VENIR EN TOUTE SÉCURITÉ SUR NOS SALONS

Sur chaque salon, les mesures de sécurité sanitaires en vigueur seront mises en place pour la sécurité de tous. Des consignes seront affichées à l’entrée et les exposants appliqueront des consignes particulières en fonction de leur activité respective. Nous vous invitons à respecter ces simples mesures préventives efficaces qui nous protègent tous et qui nous permettent de pouvoir continuer à organiser des évènements pour votre mieux-être. Le port du masque est obligatoire en salle. Merci à vous.

Entrée gratuite à l’espace salon

C’est un week-end à partager en famille, avec les enfants et vos proches pour vous détendre, vous offrir ce qu’il y a de mieux pour préserver votre mieux-être au quotidien.

L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret



