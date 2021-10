Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Salon Nadia Boulanger / Astrig Siranossian Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Salon Nadia Boulanger / Astrig Siranossian Philharmonie de Paris, 1 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 1 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

La star montante du violoncelle Astrig Siranossian et le pianiste Nathanaël Gouin consacrent un concert sur instruments du Musée à la grande pianiste, pédagogue et compositrice Nadia Boulanger. C’est en lisant la correspondance de Nadia Boulanger que l’idée est venue à Astrig Siranossian de lui rendre hommage : « Elle a été une pédagogue exceptionnelle, qui a vu défiler tous les mouvements musicaux du XXe siècle. […] Sa spécificité était de sculpter son enseignement face à chaque personnalité. Elle voulait tirer de chaque élève le meilleur. […] Son enseignement n’était pas seulement musical. C’était une personnalité qui a éduqué humainement ses élèves. » En effet, cette grande femme qui vit au cours d’une longue vie d’enseignement passer des musiciens aussi divers que Philip Glass, Quincy Jones ou Michel Legrand fut aussi celle qui permit à Piazzolla de se réconcilier avec la musique argentine ou celle qui défendit hardiment Stravinski. Siranossian et Gouin dessinent un concert en forme de medley, à l’image des intérêts et des protégés de Nadia Boulanger. Lieu : Amphithéâtre – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22721 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-12-01T20:30:00+01:00_2021-12-01T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris