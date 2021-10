Salon Musical : Musique & BD Médiathèque José Cabanis, 30 octobre 2021, Toulouse.

Salon Musical : Musique & BD

Médiathèque José Cabanis, le samedi 30 octobre à 15:00

la rencontre est reportée au 27/11 Un club d’écoute pour les yeux et les oreilles. Au détour d’anecdotes et de collaborations insolites, entrez dans les coulisses des objets cultes des 4ème et 9ème arts. Découvrez les pochettes d’albums mythiques, illustrées par de célèbres dessinateurs . Des bulles et du son !

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T17:00:00