Quint-Fonsegrives Médiathèque Anne-Laure Arruebo Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Salon musical « Les grandes personnalités, Oscar Peterson » – Jeudi 15 avril Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Salon musical « Les grandes personnalités, Oscar Peterson » – Jeudi 15 avril Médiathèque Anne-Laure Arruebo, 15 avril 2021-15 avril 2021, Quint-Fonsegrives. Salon musical « Les grandes personnalités, Oscar Peterson » – Jeudi 15 avril

Médiathèque Anne-Laure Arruebo, le jeudi 15 avril à 20:30

**L’animateur et musicien Joël Trolonge** vous propose, lors de ces soirées d’1h30 environ, des écoutes accompagnées autour d’un thème (un grand nom du jazz, un instrument, un courant musical, une association artistique, …). De nombreux échanges vous permettent de mieux comprendre cette musique, tout cela dans une salle à ambiance jazzy, ou vous pourrez à la fin de chaque séance emprunter des documents (CD, livres, DVD ou partitions). L’entrée est libre et gratuite. Cette animation s’adresse à un public adolescent et adulte. **Pour en savoir plus :** [**cliquez ici**](https://mediatheque.quint-fonsegrives.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=100) Le salon musical est une animation autour du jazz organisée par la médiathèque Anne-Laure Arruebo un jeudi par mois Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-15T20:30:00 2021-04-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Médiathèque Anne-Laure Arruebo Adresse Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives