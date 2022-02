Salon musical Les chansons de notre enfance Médiathèque Serveyrolles Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Salon musical Les chansons de notre enfance Médiathèque Serveyrolles, 6 février 2021, Toulouse. Salon musical Les chansons de notre enfance

Médiathèque Serveyrolles, le samedi 6 février 2021 à 10:30

Samedi 6 février à 10h30 MÉDIATHÈQUE SERVEYROLLES Venez (re)découvrir les chansons de notre enfance Inscription au 05 31 22 96 50 ou à l’accueil de la médiathèque Samedi 6 février à 10h30 MÉDIATHÈQUE SERVEYROLLES Venez (re)découvrir les chansons de notre enfance Inscription au 05 31 22 96 50 ou à l’accueil de la médiathèque Médiathèque Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-06T10:30:00 2021-02-06T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Serveyrolles Adresse Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque Serveyrolles Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Serveyrolles Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Salon musical Les chansons de notre enfance Médiathèque Serveyrolles 2021-02-06 was last modified: by Salon musical Les chansons de notre enfance Médiathèque Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles 6 février 2021 Médiathèque Serveyrolles Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne