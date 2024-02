Salon musical : des bulles et du son Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 2 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T15:30:00+01:00 – 2024-03-02T17:30:00+01:00

Samedi 2 mars à 15h30 – Médiathèque José Cabanis – pôle musique (3ème étage)

Les passerelles entre la musique et la bande dessinée sont infinies. Venez échanger sur des dessinateurs musiciens, des pochettes mythiques dessinées par des grands noms du 9ième Art ou des BD sur la musique et découvrez de quoi électriser vos yeux et vos oreilles.

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Rencontre Tout public