Au programme des samedi 27 et dimanche 28 novembre à la Salle du Faubourg du Sers de 10 h 00 à 18 h 00 : • Rencontre avec des photographes, des naturalistes et des associations de protection de la nature • Présentation d’outils pédagogiques et ludiques • Echanges avec les élus sur le stand développement durable de la Mairie • Concours photos « Montgiscard Côté Nature » (Règlement disponible sur [https://ville-montgiscard.fr](https://ville-montgiscard.fr)) Le samedi 27 novembre à 12 h 00 : • Lancement de l’opération « Une naissance sur la commune, un arbre planté » avec les parents des enfants de Montgiscard nés en 2021. Le samedi 27 novembre à 14 h 00 : • Opération « J’agis pour mon canal propre ». Nettoyage des abords du Canal du Midi avec des citoyens. Point de rassemblant à la salle des fêtes. Entrée gratuite – restauration sur place Pass sanitaire obligatoire

