Salon Mondial du Tourisme Salon Mondial du Tourisme – Pavillon 4 – Paris Expo Porte de Versailles Paris, vendredi 15 mars 2024.

Salon Mondial du Tourisme Le rendez-vous annuel des passionnés de voyages, à la recherche d’idées et de conseils pour leurs prochaines vacances. Vendredi 15 mars, 10h00 Salon Mondial du Tourisme – Pavillon 4 – Paris Expo Porte de Versailles

Vous souhaitez découvrir les métiers du secteur du tourisme ou de l’hôtellerie et souhaitez améliorer votre connaissance des différents domaines d’activité ?

Visiter le salon Mondial du Tourisme est une opportunité unique de découvrir un en seul lieu différents secteurs & métiers qui composent le marché : offices nationaux et régionaux de tourisme, agences de voyage et Tour-Opérateurs, agences réceptives, hébergements, musées et sites culturels, loisirs et activités de plein air !

Près de 300 spécialistes du voyage, du transport, de l’hébergement, des loisirs actifs ou culturels et pas moins de 400 destinations seront sur le salon et un programme riche de conférences et ateliers pour s’inspirer et s’informer sur des sujets tels que les métiers du tourisme ou l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur. Programme à venir.

Une véritable immersion au cœur des tendances du voyage telles que le tourisme durable et accessible, le voyage en France ou près de chez soi, le voyage en train, la micro aventure en famille

Téléchargez vos invitations gratuites ici

Salon Mondial du Tourisme – Pavillon 4 – Paris Expo Porte de Versailles 1 Pl. de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France