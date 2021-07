Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Salon Modélisme et Multimédia Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Salon Modélisme et Multimédia Tournus, 16 octobre 2021, Tournus. Salon Modélisme et Multimédia 2021-10-16 – 2021-10-17 place des casernes PALAIS DE JUSTICE Rez de chaussée

Tournus Saône-et-Loire Tournus EUR 15° SALON MODELISME ET MULTIMEDIA

au Palais de Justice de Tournus

Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre 2021

Expos MODELISME, PHOTOS, GENEALOGIE

Entrée Gratuite noxba71@sfr.fr +33 3 45 42 90 39 http://tournus.cadt.free.fr/CADT 15° SALON MODELISME ET MULTIMEDIA

au Palais de Justice de Tournus

Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre 2021

Expos MODELISME, PHOTOS, GENEALOGIE

Entrée Gratuite dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse place des casernes PALAIS DE JUSTICE Rez de chaussée Ville Tournus lieuville 46.56181#4.91195