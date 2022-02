Salon Mod’Arts Beuvron-en-Auge, 30 avril 2022, Beuvron-en-Auge.

Salon Mod’Arts Salle des fêtes Avenue de la Gare Beuvron-en-Auge

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 18:00:00 Salle des fêtes Avenue de la Gare

Beuvron-en-Auge Calvados Beuvron-en-Auge

Un salon sur la mode et l’artisanat, sur les arts culinaires et le bien-être. Voilà une belle occasion pour découvrir des créateurs de bijoux, de tatouages, de peinture, du prêt-à-porter, et bien d’autres choses encore !

+33 6 61 76 25 20

