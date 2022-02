Salon Minéraux, Fossiles, Gemmes, Cristaux & Bien-Être et Bijoux de Créateurs Aubagne, 2 avril 2022, Aubagne.

Salon Minéraux, Fossiles, Gemmes, Cristaux & Bien-Être et Bijoux de Créateurs Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

Exposition – Vente – Expertise – Conférence

Ateliers et Animations pour les enfants.

L’esprit du Salon est ouvert à tout public : amateurs, collectionneurs et enfants !



Venez découvrir les merveilles de la terre !

Ce Salon sur 1400 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire…

500 m² consacrés aux DINOSAURES avec plus de 10 reproductions complètes !

des minéraux d’une valeur scientifique inestimable, des gemmes et bijoux d’une beauté remarquable.

Grâce à ses 30 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations !

Du cailloux à 1€, à la pièce de Musée !



Découverte des bienfaits des cristaux riches en Énergie, avec des exposants spécialisés en Lithothérapie.

Des fouilles paléontologiques, Puzzle géant et Espace photo seront mis à disposition gratuitement pour les petits et les grands !

Salon minéraux, fossiles, gemmes, cristaux & bien-être et bijoux de créateurs.

Avec en plus une exposition complète sur les DINOSAURES et animations gratuites pour les enfants !

richard.blanc@animotions.fr +33 6 73 10 96 46

Exposition – Vente – Expertise – Conférence

Ateliers et Animations pour les enfants.

L’esprit du Salon est ouvert à tout public : amateurs, collectionneurs et enfants !



Venez découvrir les merveilles de la terre !

Ce Salon sur 1400 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire…

500 m² consacrés aux DINOSAURES avec plus de 10 reproductions complètes !

des minéraux d’une valeur scientifique inestimable, des gemmes et bijoux d’une beauté remarquable.

Grâce à ses 30 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations !

Du cailloux à 1€, à la pièce de Musée !



Découverte des bienfaits des cristaux riches en Énergie, avec des exposants spécialisés en Lithothérapie.

Des fouilles paléontologiques, Puzzle géant et Espace photo seront mis à disposition gratuitement pour les petits et les grands !

Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile