Salon minéraux, fossiles, bijoux de créateur Salle le Pignés Albi, samedi 6 avril 2024.

Salon minéraux, fossiles, bijoux de créateur Grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands. 6 et 7 avril Salle le Pignés Entrée gratuite !

Salon minéraux, fossiles, bijoux de créateur et bien-être.

Ville d’Albi (81000)

Salle le Pignés – Boulevard Roger Salengro – 81000 Albi

les 06 et 07 Avril 2024

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

Grande variété de minéraux sous toutes leurs formes, et de divers provenances, aux multiples formes et couleurs, dont les scintillements illumineront les yeux des petits et des grands.

Des bijoux, certains faits mains par des artisans qui exposeront leurs productions, des cabochons, pendentifs, de la lithothérapie, et plus encore!!

Exposition et vente de:

– Minéraux de: France, Portugal, Maroc, Madagascar, Inde, Congo, etc…

– Fossiles de: France, Maroc, Madagascar, etc…

– Bijoux de créateur en pierres naturelles.

– Gemmes

– Bien-être

Entrée gratuite !

Parkings gratuits !

Exposants professionnels

Expertise de vos minéraux

Nous serons heureux de vous faire partager notre passion.

Salle le Pignés 7 Boulevard Roger Salengro albi Albi 81000 Tarn Occitanie

