Salon minéraux et fossiles Kalitroc Wittelsheim Wittelsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wittelsheim

Salon minéraux et fossiles Kalitroc Wittelsheim, 12 mars 2022, Wittelsheim. Salon minéraux et fossiles Kalitroc Wittelsheim

2022-03-12 – 2022-03-12

Wittelsheim Haut-Rhin Wittelsheim EUR Les minéraux et les fossiles n’auront plus de secrets pour vous ! Cette année, le thème est les minéraux dans le smartphone. Ce salon rassemble plus d’une trentaine d’exposants venus de toute la France et même de l’étranger. +33 6 48 76 70 65 Les minéraux et les fossiles n’auront plus de secrets pour vous ! Cette année, le thème est les minéraux dans le smartphone. Ce salon rassemble plus d’une trentaine d’exposants venus de toute la France et même de l’étranger. Wittelsheim

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wittelsheim Autres Lieu Wittelsheim Adresse Ville Wittelsheim lieuville Wittelsheim Departement Haut-Rhin

Wittelsheim Wittelsheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wittelsheim/

Salon minéraux et fossiles Kalitroc Wittelsheim 2022-03-12 was last modified: by Salon minéraux et fossiles Kalitroc Wittelsheim Wittelsheim 12 mars 2022 Haut-Rhin Wittelsheim

Wittelsheim Haut-Rhin