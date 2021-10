Salon MIF Expo Parc des expositions de la Porte de Versailles, 11 novembre 2021, Paris.

Cette année, la DGDDI et la DGCCRF s’associent pour la nouvelle édition du MIF Expo ———————————————————————————– ### Venez assister à notre conférence le samedi 13 novembre à 11h Acteur incontournable dans l’évolution du made in France, MIF Expo propose une vitrine qui permet à l’industrie, à l’innovation et à la créativité française de rencontrer les consommateurs. Ce salon reflète et tente d’amplifier une dynamique socio-économique. Celle d’entreprises qui ont fait le choix de réaliser sur notre territoire les étapes essentielles de la fabrication de leurs produits. Lors de l’achat d’un produit, son pays de fabrication constitue un élément d’appréciation de plus en plus prégnant pour une majorité de Français. Notre sensibilité aux enjeux sociétaux liés à nos modes de consommation s’accroît, qu’il s’agisse d’impacts environnementaux ou d’effets tangibles sur l’emploi local. La crise sanitaire a renforcé cet intérêt croissant des consommateurs pour le Fabriqué en France, combinant ainsi le choix de produits de qualité à un besoin de consommation « responsable ». Le succès populaire de la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France organisé au Palais de l’Elysée les 3 et 4 juillet, à laquelle la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ont participé, témoigne de cette dynamique et du soutien actif des services de l’État sur ces questions de société. ### Inscription via le site du salon

