SALON MIEUX-ÊTRE SOI EN CONSCIENCE Salle Polyvalente Mattaincourt, samedi 16 mars 2024.

Salon « Mieux-être Soi en Conscience » : Édition spéciale « écoute de soi » avec l’équipe du justaumètre.

Une trentaine de praticiens bien-être de notre région, une dizaine d’exposants proposant des produits naturels, locaux et éthiques, un espace dédié aux enfants pour qu’ils puissent se détendre, jouer, se reposer et participer à des activités ludiques, ateliers spécifiques pour les enfants organisés tout au long de ces deux journées, une trentaine de conférences et ateliers pour les adultes répartis dans trois salles différentes, un espace atelier expérimental pour les adultes et/ou les enfants et un espace extérieur avec des exposants.

organisé par Educ’ortho.Tout public

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est catherine.quille@laposte.net

