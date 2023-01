Salon Métiers & Arts Monpazier, 19 mai 2023, Monpazier .

Salon Métiers & Arts

Place des Cornières Monpazier Dordogne

2023-05-19 10:00:00 – 2023-05-21 19:00:00

Monpazier

Dordogne

Le prochain Salon Métiers & Arts aura lieu le 19-20-21 mai 2023 au cœur de la Bastide de Monpazier, village aux multiples labels pour son architecture remarquable et ses boutiques d’artisanat d’art et d’art. Regroupant près de 40 artisans d’art et artistes, le Salon se vit comme une déambulation, entre échoppes éphémères et boutiques pérennes, alliant savoir-faire uniques, techniques millénaires et créations d’exception.

Le prochain Salon Métiers & Arts aura lieu les 19, 20, 21 mai 2023 au cœur de la Bastide de Monpazier sur le territoire du Grand Bergeracois. Cet événement phare regroupera plus de 40 Artisans d’Art et Artistes présents en boutiques et sous chapiteaux.

+33 5 53 22 69 99

Délégation générale du Grand Bergeracois

Monpazier

dernière mise à jour : 2023-01-17 par