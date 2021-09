Manosque salle des fêtes OSCO MANOSCO Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Salon “Médecines douces et de la zen attitude et de la biogastronomie” salle des fêtes OSCO MANOSCO Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Salon “Médecines douces et de la zen attitude et de la biogastronomie” salle des fêtes OSCO MANOSCO, 4 juin 2022, Manosque. Salon “Médecines douces et de la zen attitude et de la biogastronomie”

du samedi 4 juin 2022 au dimanche 5 juin 2022 à salle des fêtes OSCO MANOSCO

Le Salon “Médecines douces et de la zen attitude et de la biogastronomie” aura lieu les 4/5 juin 2022 a l’espace Osco Manosco de Manosque. [https://harmoniedeletreetdelesprit.jimdofree.com/](https://harmoniedeletreetdelesprit.jimdofree.com/) Vous pourrez rencontrer plus d’une soixantaine d’exposants, des thérapeutes, des centres de formation, des librairies ésotériques, des stands d’exposition de produits et accessoires liés aux médecines douces et au bien-être, ainsi que des produits bio et de la bio-gastronomie. Le salon est facilement accessible par métro, bus, tramway. Un parking conséquent est prévu au parc relais tcl Un point restauration est prévu où vous pourrez vous régaler de petits plats . Nous mettons en place 2 tarifs : 2€/J ou 3€ pour le week-end. “Prochainement possibilité d’acheter vos entrées via internet” : 1,50€/J ou 2,5 €pour le week-end pour tout public. L’entrée des conférences et ateliers sont gratuites, vous pouvez en retrouver sur le site le programme. Au plaisir de vous rencontrer Tarifs : 2€/J ou 3€ pour le week-end.

Venez rencontrer des thérapeutes, librairies esotériques, stands de vente de produits liés au bien etre et aux médecines douces et produits bio et bio gastronomiques salle des fêtes OSCO MANOSCO Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence

