Palais Brongniart, le samedi 27 novembre à 10:30

Le salon des meilleurs MBA & executive masters De nombreux programmes de MBA et executive masters, parmi les plus reconnus des classements seront présentés par les directeurs de programme depuis leur stand : cursus pédagogiques, procédures d’admission, moyens de financement. Des conférences et master class se tiendront durant la journée et seront ensuite disponibles en replay, après 17h, sur le site du salon. L’extension de l’événement en ligne sera aussi l’occasion pour les candidats de prendre des rendez-vous individuels et de tchatter en direct avec les responsables d’admission ou encore d’assister à des sessions d’information collectives. Formations d’excellence Les Masters of Business Administration (MBA), ou masters en administration des affaires, sont les diplômes internationaux d’études supérieures les plus reconnus dans le domaine de la conduite générale des affaires. Les executive masters permettent de renforcer ou d’acquérir de nouvelles compétences en lien avec un métier. Ces formations visent les cadres issus de formations supérieures (minimum bac + 4/5) qui, après une expérience professionnelle, souhaitent propulser leur carrière et renforcer leur employabilité.

Inscription en ligne gratuite : https://mba-fair.groupelemonde.fr/

Pour sa 12è édition, deux formats seront cette année proposés aux visiteurs du MBA Fair : un salon en présentiel en journée au Palais Brongniart à Paris, suivi d’une version en ligne de 17h à 20h.

