Fest-Noz du Cercle Breton de Nantes Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes, samedi 23 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 19:00 – 23:30

Gratuit : non 8 € / Gratuit – 12 ans

Le Cercle Breton de Nantes organise son fest-noz annuel. Cette année encore, les groupes invités illustreront tous les répertoires et styles de Bretagne : – KENDIRVI : Depuis plus de vingt ans, KENDIRVI creuse le sillon d’une musique traditionnelle vivante, dansante et ouverte aux quatre vents, une musique épicée et voyageuse, mais qui garde les pieds bien sur le parquet. – DIGABESTR : C’est d’une rencontre au lycée en 2019 qu’émerge le groupe Digabestr. Composé de deux chanteuses de kan ha diskan, d’une violoniste et d’un guitariste, le groupe a déjà enchaîné une multitude de festoù-noz et de festivals, avec pour seule ambition de faire danser le public.- Duo BERTRAND/BADEAU : Le « Duo Bertrand Badeau » incarne une fusion parfaite entre tradition et modernité. Thierry Bertrand, luthier passionné, a ressuscité la veuze, en fondant en 1983 la première école dédiée à cet instrument. Il a brillé avec le « Duo Bertrand et Cie » et émerveille aujourd’hui au sein de la compagnie Outre Mesure, spécialisée dans le répertoire Renaissance. François Badeau, après avoir exploré l’accordéon chromatique, s’est consacré à l’accordéon diatonique, voyageant musicalement de la Bretagne à l’Europe. Il a co-fondé le duo « Les Frères Badeau » en 1996 et s’est associé à de multiples artistes. Ensemble, leur duo offre un mélange harmonieux de sonorités traditionnelles et contemporaines. – CHEMIN DE RONDE : Par le hasard d’une rencontre qui a réuni deux voix en parfaite harmonie, Jade et Isabelle vous proposent un répertoire mélangeant un peu d’ici et d’ailleurs pour vous faire danser ici et là. Ouvrez grand vos cœurs et vos oreilles, et entrez dans la ronde !

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

https://www.cbn.bzh