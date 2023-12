L’épilepsie… Et alors ?! Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes, 13 février 2024, Nantes.

Théâtre-forum participatif. A l’occasion de la Journée internationale de l’Epilepsie, un collectif membre de la Communauté de Pratiques Epilepsies et handicap, composé d’associations de patients (Association ASTB, ARIANE Epilepsie et Epilepsie France), de la Plateforme PRIOR Maladies rares et handicaps rares, et du CHU de Nantes, s’est associé avec la Compagnie de théâtre Myrtil. Le collectif propose une soirée originale, sous un format de théâtre participatif et humoristique. Son objectif : échanger ensemble pour mieux comprendre l’épilepsie, démystifier la maladie et lutter contre les idées reçues, encore très nombreuses aujourd’hui. Des situations courantes dans la vie d’une personne épileptique, ou de ses proches, seront ainsi présentées et réécrites par les spectateurs eux-mêmes, devenus comédiens le temps de la soirée. Cette soirée, gratuite et ouverte à tous (sur inscription préalable), sera suivie d’un débat ouvert, en présence d’associations de patients et de médecins neurologues du CHU de Nantes, et sera clôturée par un cocktail.

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

