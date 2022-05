Salon Maison Neuve de Bordeaux Parc des Expositions Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le **Salon Maison Neuve Bordeaux** et Le **Pôle Habitat-FFB** s’associent afin de vous proposer un événement dynamique, répondant à tous vos projets maison. Pour la seconde année, les adhérents et partenaires du Pôle Habitat-FFB 33 sont rejoints par des professionnels de l’équipement de la maison, permettant ainsi de réunir plus de **60 exposants** au sein du **Hall 3** du **Parc des Expositions de Bordeaux**. L’occasion d’étudier votre **projet de construction de A à Z** : recherche de terrain, analyse de vos possibilités, étude de financement, mise en place d’un planning, gestion des différents acteurs de la constructions… Les professionnels présents sur ces **2,5 jours** de salon sauront répondre à toutes les questions que vous vous posez et vous accompagneront dans la réalisation de la maison qui vous correspond !

Prix de l’entrée : 5 euros Pour les moins de 15 ans : gratuit

