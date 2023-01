SALON MAISON Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne

SALON MAISON Laval, 3 février 2023, Laval . SALON MAISON 2 Rue Joséphine Baker Espace Mayenne Laval Mayenne Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker

2023-02-03 – 2023-02-05

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker

Laval

Mayenne 0 0 EUR Pour sa seconde édition, le Salon Maison de Laval s’installe à l’Espace Mayenne du 3 au 5 février 2023. 140 exposants se réuniront pendant 3 jours d’événements pour rencontrer les habitants de la région en quête de conseils et d’inspirations. Vous pourrez en profitant pour imaginer la maison et/le jardin de vos rêves en déambulant dans les allées de ce salon. Sera présent : Constructeurs, cuisinistes, financeurs, spécialistes de l’aménagement intérieur, créateurs, architectes, paysagistes, installateurs de spas ou de vérandas et bien d’autres encore … INFOS PRATIQUES :

· Vendredi 3 février de 10h à 19h

· Samedi 4 février de 10h à 19h

· Dimanche 5 février de 10h à 19h

· Tarif entrée : 4€

· Gratuit pour les moins de 15 ans

· Parking gratuit

· Restauration et bar sur place Salon Maison – Habitat – Déco et Jardin Salon Maison Laval Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Laval Mayenne Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Ville Laval lieuville Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval Departement Mayenne

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

SALON MAISON Laval 2023-02-03 was last modified: by SALON MAISON Laval Laval 3 février 2023 2 Rue Joséphine Baker Espace Mayenne Laval Mayenne Laval mayenne

Laval Mayenne