Salon Maison & Jardin Mâcon, 4 mars 2022, Mâcon.

Salon Maison & Jardin Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon

2022-03-04 – 2022-03-06 Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 4 4 Pour la première fois, un Salon Maison & Jardin est organisé au Parc des Expositions de Mâcon au printemps 2022.

Ce rendez-vous mettra en lumière les différents acteurs locaux, spécialistes de la construction, de la rénovation et de l’aménagement intérieur et extérieur. Véritable carrefour d’échanges entre professionnels et particuliers, il sera une vitrine de l’activité locale de la Région Bourgogne-Franche-Comté… et un temps idéal pour comparer les offres et concrétiser vos projets !

Pour la première fois, un Salon Maison & Jardin est organisé au Parc des Expositions de Mâcon au printemps 2022.

Ce rendez-vous mettra en lumière les différents acteurs locaux, spécialistes de la construction, de la rénovation et de l’aménagement intérieur et extérieur. Véritable carrefour d’échanges entre professionnels et particuliers, il sera une vitrine de l’activité locale de la Région Bourgogne-Franche-Comté… et un temps idéal pour comparer les offres et concrétiser vos projets !

Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon

dernière mise à jour : 2022-02-01 par