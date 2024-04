Salon Maison & Jardin Rue Jules Ferry Langon, samedi 20 avril 2024.

Salon Maison & Jardin Rue Jules Ferry Langon Gironde

Le Salon Maison et Jardin prend plaisir et met un point d’honneur à sélectionner tout au long de l’année des professionnels de l’habitat tout droit venus du territoire sud girondin connus et reconnus pour leurs compétences.

Durant ce week-end, placé sous le signe de la découverte, vous pourrez bénéficier d’un regard à 360° sur toute la diversité des corps de métiers de l’habitat et sur toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour la réalisation de vos futurs travaux (décoration, aménagement intérieur ou extérieur et construction…).

Repartez avec des idées plein la tête, des astuces, mais aussi et surtout, des cartes de visite d’artisans 100% locaux et 100% disponibles pour donner à vos projets, le coup de pouce dont vous rêviez !

Entrée et parkings gratuits 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 19:00:00

Rue Jules Ferry Halle de Duros

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@salon-maison-jardin-langon.com

L’événement Salon Maison & Jardin Langon a été mis à jour le 2024-03-30 par OT Sauternes Graves Landes Girondines