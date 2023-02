Salon Maison et jardin Palais des Congrés et des Expositions jacques Chirac Valence Catégories d’Évènement: Drôme

2023-03-10 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-12 19:00:00 19:00:00

Drome EUR 4 Ce salon met en avant les différents acteurs locaux, spécialistes de la construction, de la rénovation et de l’aménagement intérieur et extérieur. +33 4 28 38 40 00 https://leopro.fr/ Palais des Congrés et des Expositions jacques Chirac 16 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU Valence

