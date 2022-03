Salon Maison et Jardin La Teste-de-Buch, 18 mars 2022, La Teste-de-Buch.

Salon Maison et Jardin Parc des Expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch

2022-03-18 10:00:00 – 2022-03-20 19:00:00 Parc des Expositions 940 Avenue de l’Europe

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch

4 4 EUR A cette occasion, 140 professionnels du jardin, de la construction, de la rénovation, et de l’aménagement intérieur seront présents le temps d’un week-end. Ils rivaliseront d’inventivité pour prodiguer conseils et idées afin d’accompagner les visiteurs dans la réalisation de leurs projets.

Ce salon sera l’occasion unique pour les visiteurs d’échanger avec des spécialistes qualifiés et passionnés et de concrétiser leurs projets pour se créer un “chez soi” de rêve, qu’il s’agisse de leur intérieur ou de leur extérieur

+33 5 56 54 76 36

Parc des Expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch

dernière mise à jour : 2022-02-10 par OT La Teste-de-Buch