SALON MAISON 2024 ESPACE MAYENNE Espace Mayenne Laval, vendredi 2 février 2024.

Salon Maison Habitat Déco et Jardin à l’Espace Mayenne

La troisième édition du Salon Maison de Laval revient 2 au 4 février 2024 à l’Espace Mayenne.

Les 140 exposants réunis auront à cœur de représenter leur filière et savoir-faire. Construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, finance… toutes les nouvelles tendances de l’habitat seront rassemblées en un seul et même lieu.

Le Salon Maison de Laval c’est aussi la volonté de permettre à chacun de personnaliser et de redorer son intérieur grâce au large panel d’aménageurs, de décorateurs, de créateurs et d’artisans d’art.

« Sur-mesure » et « bien chez soi » sont les mots d’ordre de cette nouvelle édition !

INFOS PRATIQUES :

· Vendredi 2 février de 10h à 19h

· Samedi 3 février de 10h à 19h

· Dimanche 4 février de 10h à 19h

· Tarif entrée 5€

· Gratuit pour les moins de 18 ans

· Restauration et bar sur place EUR.

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Début : 2024-02-02 10:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00



L’événement SALON MAISON 2024 ESPACE MAYENNE Laval a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire