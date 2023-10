Le Val-d’Oise fait son show sur MIF Expo ! Salon Made in France Expo – Parc des Expositions – Porte de Versailles. Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le Val-d’Oise fait son show sur MIF Expo ! Salon Made in France Expo – Parc des Expositions – Porte de Versailles. Paris, 9 novembre 2023, Paris. Le Val-d’Oise fait son show sur MIF Expo ! 9 – 12 novembre Salon Made in France Expo – Parc des Expositions – Porte de Versailles. Le Village « #Madein95 » portera haut les couleurs et le savoir-faire d’un territoire d’exception, offrant l’opportunité unique de faire connaître du grand public la variété des ses talents et de ses atouts à travers quelques-uns de ses fleurons ! Arborant avec fierté le label #Madein95, chacune des entreprises présentes symbolisera l’originalité et la force d’une démarche de territoire, revendiquant son appartenance au réseau du « fabriquer local » et du « travailler ensemble » du Val-d’Oise. Découvrez en « avant-première » les entreprises qui vont vous accueillir :

Objets de décoration inédits, magazines et activités ludiques pour les enfants, chocolats personnalisés de rêve, pâtisseries de voyages incontournables, kit de dessert maison, confection féminine sur-mesure, tee-shirts recyclables, produits anti-gaspi à base de fruits et légumes imparfaits, accessoires textiles zéro déchet pour la maison, souvenirs FUNs inspirés du patrimoine français,…

Salon Made in France Expo – Parc des Expositions – Porte de Versailles. 1 pl Porte de Versailles, 75015 Paris

