Salon Made in Elsass d’Haguenau 2022 Haguenau, 4 juin 2022, Haguenau.

Salon Made in Elsass d’Haguenau 2022 Haguenau

2022-06-04 – 2022-06-04

Haguenau 67500

Consommer local, c’est un choix, un art de vivre, et cela a des conséquences positives en termes d’emploi, d’environnement, de fiscalité, etc…

Pour choisir une consommation plus vertueuse, encore faut-il connaître les producteurs locaux. Le Salon Made in Elsass vous propose de rencontrer ces producteurs de tous types qui partagent les valeurs des circuits courts et de la consommation responsable. Après avoir fait ses preuves depuis 2016 dans le Haut-Rhin et à Sélestat, le Salon Made in Elsass arrive enfin dans le nord de notre région. Nouveau lieu, nouvelle expérience, nouvelles collaborations…

+33 6 15 24 22 75

Haguenau

