Salon : Made in Alsace Sélestat, 18 février 2022, Sélestat.

Salon : Made in Alsace Sélestat

2022-02-18 – 2022-02-18

Sélestat Bas-Rhin

80 exposants de tous horizons vous présenteront leurs produits, leurs services, leurs livres, leurs nouveautés, leurs innovations, le tout avec une bonne dose de convictions. Made in Elsass, c’est le salon du consom’acteur ! En collaboration avec le PETR de Sélestat, le salon Made in Elsass propose aussi toujours des ateliers et des tables rondes afin de nous aider à évoluer de façon plus vertueuse dans notre quotidien.

Salon consacré à l’artisanat Made in France et en particulier, Made in Alsace, aux Tanzmatten

+33 6 15 24 22 75

80 exposants de tous horizons vous présenteront leurs produits, leurs services, leurs livres, leurs nouveautés, leurs innovations, le tout avec une bonne dose de convictions. Made in Elsass, c’est le salon du consom’acteur ! En collaboration avec le PETR de Sélestat, le salon Made in Elsass propose aussi toujours des ateliers et des tables rondes afin de nous aider à évoluer de façon plus vertueuse dans notre quotidien.

Sélestat

dernière mise à jour : 2021-11-24 par