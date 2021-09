Le pouliguen Salle Marcel Baudry Le pouliguen, Loire-Atlantique Salon Littéraire Salle Marcel Baudry Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Salon littéraire. Invitée d’honneur : Pascale Dietrich, auteure de “Les Mafieuses”. Présence d’une douzaine d’éditeurs – Expositions – Concert – Spectacle – Atelier d’écriture – Escape Game – Lectures théatralisées et chantées – Conte signé…

Salon littéraire. Invitée d'honneur : Pascale Dietrich, auteure de "Les Mafieuses". Présence d'une douzaine d'éditeurs – Expositions – Concert – Spectacle – Atelier d'écriture – Escape Game – Lectures théatralisées et chantées – Conte signé…

Salle Marcel Baudry 
8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen 
Le pouliguen Loire-Atlantique

2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T09:00:00 2021-10-24T19:00:00

