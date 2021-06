Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Salon littéraire estival Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Salon littéraire estival Nogent-le-Rotrou, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Nogent-le-Rotrou. Salon littéraire estival 2021-07-04 10:30:00 – 2021-07-04 18:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Premier salon littéraire estival. ! 10 auteurs en dédicace seront présents et 2 conférences sont prévues, ainsi que des animations pour enfants. Entrée libre et restauration sur place.

