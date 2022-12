Salon Littéraire du Pays d’Aix 34ème édition Fuveau, 31 août 2023, Fuveau Office de Tourisme de Fuveau Fuveau.

Salon Littéraire du Pays d’Aix 34ème édition

Dans le cadre de « ces lettres venues d’ailleurs »; l’Italie est l’inspiratrice et le fil rouge de la programmation 2023.

26èmes rencontres « Ces lettres venues d’ailleurs » : spectacle le 31/08, rencontre et conférence des auteurs italiens, exposition photographique, peintures.

Les dédicaces « sous les platanes », samedi 2 et dimanche 3 septembre, favorisent les échanges entre le public et les invités autour de l’Italie, ainsi qu’avec une centaine d’auteurs régionaux et nationaux : littérature générale, polars, BD, romans jeunesse et jeunes adultes, expositions, café littéraire et interviews tout au long du week-end

Plus d’infos sur www.fuveau.com

Un des salons littéraires incontournables de la région! Avec des auteurs régionaux et nationaux. Expositions et café littéraire ponctueront deux jours de dédicaces » sous les platanes » …

