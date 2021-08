Salon Littéraire 32ème édition Fuveau, 2 septembre 2021, Fuveau.

Salon Littéraire 32ème édition 2021-09-02 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-06 18:00:00 18:00:00

Fuveau Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de “ces lettres venues d’ailleurs”; l’Algérie est l’inspiratrice et le fil rouge de la programmation 2021 : un concert, une conférences des auteurs algériens invités, une exposition “Albert CAMUS au plus près”…

Parrain du salon : Maurice GOUIRAN

Plus d’infos sur www.fuveau.com

Un des salons littéraires incontournables de la région! Avec des auteurs régionaux et nationaux. Expositions et café littéraire ponctueront deux jours de dédicaces ” sous les platanes ” …

http://www.fuveau.com/

Dans le cadre de “ces lettres venues d’ailleurs”; l’Algérie est l’inspiratrice et le fil rouge de la programmation 2021 : un concert, une conférences des auteurs algériens invités, une exposition “Albert CAMUS au plus près”…

Parrain du salon : Maurice GOUIRAN

Plus d’infos sur www.fuveau.com

dernière mise à jour : 2021-08-25 par