Dannemarie Haut-Rhin Dannemarie EUR EXPOSANTES créatives, Artistes, Thérapeutes, issues de l’artisanat, du bien-être, de la beauté, de la mode… CONFERENCES – ATELIERS – SPECTACLES Avec des femmes entrepreneuses d’Alsace et de Franche Comté seront présentes pour partager leur passion et leur savoir faire. Un week-end pour éveiller nos sens ! Au profit d’un centre d’enfants en difficulté à Madagascar; Restauration sur place goûteuse & biologique végétarienne par l’association Bambinoa de Valentigney au profit des enfants malgaches en difficultés (centre de 150 enfants A.S.E.N.O.A. située à Tananarive à Madagascar) : Samedi et Dimanche de 12h à 14h

EXPOSANTES créatives, Artistes, Thérapeutes, issues de l'artisanat, du bien-être, de la beauté, de la mode… CONFERENCES – ATELIERS – SPECTACLES Avec des femmes entrepreneuses d'Alsace et de Franche Comté seront présentes pour partager leur passion et leur savoir faire. Un week-end pour éveiller nos sens ! Au profit d'un centre d'enfants en difficulté à Madagascar; Restauration sur place goûteuse & biologique végétarienne par l'association Bambinoa de Valentigney au profit des enfants malgaches en difficultés (centre de 150 enfants A.S.E.N.O.A. située à Tananarive à Madagascar) : Samedi et Dimanche de 12h à 14h

En journée : jus de fruit frais, thé café servis au bar Programme et la liste des exposantes sur www.a-finity.fr

Stands, conférences, spectacles, ateliers, restauration. +33 3 89 25 03 92

