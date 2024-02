Salon « les bonnes affaires du lin » Espace Simone Veil Saint-Pierre-le-Viger, samedi 16 mars 2024.

Salon « les bonnes affaires du lin » Espace Simone Veil Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime

Samedi

Salon de Créateurs et boutiques du lin.

Le salon des Bonnes Affaires du Lin vous accueille les 16 et 17 mars à Saint-Pierre-le-Viger.

Vous pourrez y découvrir une vingtaine de créateurs passionnés et boutiques du Lin. L’occasion de faire des bonnes affaires !

ENTRÉE LIBRE 10h-18h, Salle Simone Veil et Espace touristique, 76740 SAINT-PIERRE-LE-VIGER. Buvette sur place.

Vous pourrez y retrouver les créateurs et boutiques suivantes :

ATELIER DOMINIQUE FLAMBARD Peinture sur lin naturel

ANNE FO CRÉATION Vêtements, sacs, accessoires en lin

BRIGITTE CRÉATIONS Bijoux en LIN

CréaLIN Créateur de sac en lin de Normandie

EN TERRE ARC-EN-CIEL Upcycling vêtements et bijoux en lin, fil de lin, céramique

FANTÔME Chaussettes en lin, foulards en lin et chapeaux en lin

HEUREUSE QUI COMME ULYSSE Bijoux, accessoires, chapeaux, boites en ficelle de lin

ISA LIN CRÉATIONS Vêtements Femme et Homme, sacs cabas, sacs à pain, sacs à tarte, huile et graines de lin

KP BOUTIQUES Vêtements Femme, Lins, linge Ancien et mercerie, tissus Anciens

L’ANNE EN LIN Décoration intérieur en Lin

L’ATELIER D’OLIVIER TAPISSIER Fauteuils, chaises, coussins

LES CONTES DE CLAIRE FONTAINE Créations de bijoux, broches, boucles d’oreilles etc

LINAE Produits cosmétiques bio en lin

MADE IN FRANCE / SMALL LITTLE KITCHEN Fils et cordes en lin, tissus en lin anciens et actuels

PERLE DE LIN Bijoux en lin, pochons en lin et coton

POTERIE SEINOMARINE Bols à laine, fleurs de lin porcelaine, vases, vaisselle couleur lin

RAKU MIKOU Objets de décoration en raku et lin

RETOUCHES DU DUN Bracelets, collier en fil de lin, tablier, cœur, bannette, sac à pain, cabas, range plateau

SAUDOL Écharpes et étoles en lin et laine

SAVON D’ICI Cosmétiques solides naturels et écologiques made in Normandie

TISSAGE DU RONCHAY Toile de lin, tissu au mètre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Espace Simone Veil 191 route de Veules

Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie contact@allianceetculture.fr

L’événement Salon « les bonnes affaires du lin » Saint-Pierre-le-Viger a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre